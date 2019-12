Arconi, Morlacchi e Turreno, bitumature e verde pubblico, il bilancio di sei mesi di interventi all'assessorato Lavori pubblici

Sei mesi di lavoro ed è già tempo di bilanci per l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture, ambiente ed aree verdi Otello Numerini.

L’assessore Numerini è destinatario di “deleghe particolarmente corpose” che spaziano “dai lavori pubblici, alle aree verdi, dai cimiteri alle infrastrutture”.

Nell’ambito della manutenzione del verde con delega di gestione ad Afor, i dati registrano sfalci nelle aree verdi su aree di oltre 1,5 milioni di metri quadrati, oltre 9mila metri quadrati in giardini ornamentali, 20mila metri quadrati in rotatorie e spartitraffico, innumerevoli potature, circa 400 aree pubbliche messe in sicurezza dalle alberature, interventi d’urgenza, cura nelle aree del minimetrò (17mila metri quadrati), manutenzione delle aiuole e fioriere dell’acropoli, del bosco didattico, delle aree ad alto utilizzo, delle banchine stradali. Con un impegno di spesa di 1 milione di euro.

Nell’ambito dei lavori pubblici risulta ultimato l’intervento per 66mila euro sul Chico Mendez (piazzole pavimentate in cemento, integrazione illuminazione), così come la fornitura e posa in opera di attrezzature per il fitness. Il bosco didattico di Ponte Felcino è invece stato valorizzato con la posa in opera di nuove piante nonché con il ripristino (per 95mila euro ) di tratti di canale. In corso la manutenzione straordinaria del percorso verde e del laghetto di Pian di Massiano (77mila euro) e delle aree di Solfagnano e Sant’Orfeto.

Ultimato per 150mila euro il miglioramento dei percorsi, delle alberature e dei giochi nel parco pubblico compreso tra via del Fosso e via Magnini. Altre aree verdi di intervento: Castel del Piano (8.300), Santa Lucia (6mila), aree giochi Ponte San Giovanni e Pian di Massiano (30mila), area per cani PSGiovanni,.

Sono in corso di consegna i lavori per la realizzazione di una struttura polifunzionale presso il Chico Mendez (140mila euro).

Tra i progetti più significativi spicca la riqualificazione della pista ciclopedonale tra Villa Pitignano e Ponte San Giovanni prevista, con fondi Por Fesr, per tre stralci funzionali per un importo di 2 milioni di euro. I lavori saranno consegnati a metà del 2020 per essere poi ultimati dopo circa un anno.

Il bando periferie, riqualificazione dell’area di Fontivegge e Bellocchio registra il progetto per l’area sportiva di via Diaz per 138mila euro; i lavori consegnati ad ottobre termineranno a gennaio 2020. Prossima l’indizione della gara per procedere alla demolizione della casa dell’Associazionismo a Case Nuove, mentre nei primi giorni di gennaio si concluderà l’importante intervento (per 162mila euro) di costituzione di un sistema di adduzione delle acque alle aree verdi e agli orti urbani nel parco della Pescaia e Vittime delle Foibe; quest’ultimo sarà oggetto di un significativo intervento di riqualificazione (oltre un milione di euro) con prossima consegna dei lavori della durata di circa un anno.

Ad aprile 2020 è previsto il completamento dell’intervento per la pista di skate in piazza del Bacio e la riqualificazione del parco della Pescaia, finanziati per quasi 400mila euro, nel bando periferie.

Chiudono il quadro alcuni interventi su cva: Montelaguardia (77mila euro con prossima indizione della gara), San Martino in Campo (210mila euro con fine lavori a febbraio 2020), Colombella (185mila euro con fine lavori a marzo 2020).

Gli interventi relativi a strutture storiche della città riguardano 15 strutture principali.

Il primo è il Morlacchi (secondo stralcio) finanziato in parte da Brunello Cucinelli nell’ambito di Art bonus per circa 640mila euro e per i restanti 400mila euro dal Comune per una somma complessiva di oltre un milione di euro. I lavori sono già in stato avanzato con fine prevista per 1 febbraio 2020, con possibilità però di una variante.

Finanziato anche il secondo stralcio di lavori al Teatro Pavone (710mila euro di cui 540mila circa grazie alla Fondazione Crp, 64mila fondi ministeriali, 100mila comunali). Entro fine anno è previsto il bando per l’affidamento lavori.

Il nuovo centro per l’associazionismo a Madonna Alta, in via Diaz, prevede un investimento di 1.7 milioni con fondi del bando periferie: i lavori sono stati aggiudicati a fine novembre ed avranno durata di 390 giorni.

La biblioteca presso gli Arconi e la riqualificazione della sala Gotica per un costo complessivo di 4 milioni, di cui 3,4 da fondi Par fsc e 700mila dalla fondazione: in questo caso i lavori edili si sono conclusi il 4 novembre. Ora restano le opere di dettaglio (spazi esterni e organizzazione della struttura) con previsione di inizio attività entro il 2020.

Iniziato il cantiere per il nuovo centro uffici e biblioteca a P.S.Giovanni, interamente finanziato dal Comune per 2.2 milioni di euro. La fine lavori sarà a novembre 2020.

Entro il mese di dicembre 2019 è poi previsto il bando per il primo stralcio di lavori concernenti il percorso pedonale lungo le mura urbiche (dal parcheggio Pellini alle scalette della Canapina) per un importo di 1,6 milioni di cui 1,5 a carico del Ministero e 130 mila della Fondazione).

Grazie ad Art bonus (donazione di Antonio Campanile) è in corso l’intervento per la riqualificazione della Fonte dei tintori (appalto 131mila euro), per cui manca solo l’ultima parte dei lavori da completare entro gennaio 2020.

Nel 2020 si procederà a redigere il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento normativo antincendio nella rocca Paolina, per 230mila euro tutti a carico del Comune. In cantiere anche l’adeguamento normativo e funzionale della Biblioteca Augusta.

Previsti anche interventi “minori”: in via Fratti si interverrà sull’Auditorium Santa Cecilia (16mila euro), mentre a Porta Sant’Angelo sul Cassero (12mila euro). Altra opera è sulla sala espositiva di via Oberdan (12mila euro), su quella di San Severo (8mila), infine Post (12mila).

Il Turreno, opera che tecnicamente non rientra nelle deleghe dell’assessore Numerini: il finanziamento è importante, ossia 4,5 milioni (agenda Urbana e Fondazione) con ipotesi di completamento entro il 2022.

L’edilizia cimiteriale, oggi composta da 54 strutture, è stata interessata da interventi presso i cimiteri di Fratticiola, Colombella, Monterone (sistemazione pensilina e percorso pedonale), San Marco, Pieve San Sebastiano (Montelaguardia), oltre a molteplici interventi di abbattimento alberi in 9 cimiteri di cui 8 completati ed uno (Ponte Felcino) ormai prossimo. Sono in corso anche i lavori di sistemazione del cimitero di Rancolfo a cura dei privati trattandosi di aree di proprietà dei cittadini.

Il servizio di bitumature ha visto oltre 50mila metri quadrati risanati con circa 20 interventi principali che hanno ricompreso tutto il territorio cittadino: strada dei Conservoni, via degli Olivi, strada Santa Lucia, piazza San Paolo, via radice, via Sicilia, via del Favarone, via Eugubina, via della Ghisa, via dell’Iride, via Marta, strada Civitella Benazzone, via pontevecchio, via Fiorita, via della spiga, via Pieve di Campo, via dell’Uva, via Pitagora, via dei Trasporti, via Lambruschini, via del Motore e via del Martello. I prossimi interventi significativi in cantiere riguarderanno il rifacimento di strada dei Cappuccinelli e viale dell’Ingegneria, strada Colle Umberto e strada del Pantano, via Dottori (due sezioni).

In base ai dati è stato detto che i chilometri interessati dalle opere nel 2019 sono stati oltre 20, con stima di circa 100 chilometri rifatti negli ultimi 5 anni sui 620 chilometri complessivi di competenza del Comune di Perugia.

Il piano verrà integrato costantemente nel corso dell’attuale mandato inserendo al suo interno anche i primi interventi sui marciapiedi. Per il 2020 la somma impegnata per le strade sarà di circa 1,3 milioni, dunque in crescita, con l’obiettivo di completare, tra gli altri, l’area di Montevile, Villa Pitignano-Ponte Pattoli, la Corcianese, strada degli Ornari e tante altre.