Scuole e asili di Perugia a rischio blocco, scatta lo sciopero dei dipendenti pubblici

Scatta lo sciopero nel settore scolastico ed educativo. E le scuole di Perugia sono a rischio blocco. La data scelta è quella di martedì 29 maggio. A darne comunicazione è proprio il Comune di Perugia, con un post sulla sua pagina Facebook: "Come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (prot.n.119479 del 24/5/2018) - scrive il Comune - , si informa che, per il giorno 29 maggio 2018, è stato proclamato uno sciopero nazionale generale di tutti i dipendenti pubblici del settore scolastico ed educativo comunale per l’intera giornata, a causa dei mancati rinnovi contrattuali nel comparto scuola e dalla situazione concernente le/gli insegnanti diplomati magistrali, sia delle scuole statali che comunali".