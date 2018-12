Scuole e sicurezza, scatta il "piano" della Provincia: "In tre anni 70 milioni per gli edifici scolastici"

Un piano ambizioso, che investirà sulla sicurezza degli edifici scolastici della Provincia di Perugia. E' con questo obiettivo che questa mattina è stato presentato il piano triennale di investimenti sull’edilizia scolastica per i 107 edifici scolastici di competenza dell’Ente. Parte dell’investimento, di quasi 45 milioni di euro, derivano dal Piano straordinario di adeguamento sismico e di ricostruzione post terremoto. E’ questo il fronte che attualmente vede maggiormente impegnata la struttura tecnica dell’Area Edilizia Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia.

Per risolvere la criticità della mancanza di risorse finanziarie -si legge in una nota dell’Ente - sono stati indagati tutti i canali di finanziamento disponibili, promuovendo la costituzione di commissioni tecnico-politiche a livello regionale, al fine di catalizzare ogni risorsa possibile. “La maggior parte degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente – ha spiegato il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta – necessita di interventi di adeguamento sismico che, visti i tagli subiti dall’Ente negli ultimi anni, sono rimasti sospesi.”

“Finalmente siamo qui oggi, a presentarvi un piano triennale di investimenti, che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, nei 107 plessi scolastici di proprietà della Provincia di Perugia. E’ un piano ambizioso che vede una programmazione concertata con dirigenti scolastici e amministrazioni comunali. Il nostro intento è quello di non far cadere soluzioni dall’alto, ma di capire quali sono le esigenze reali del territorio.”

“Oggi possiamo contare su nuove risorse - ha precisato il consigliere Federico Masciolini con delega all’edilizia scolastica- che distribuiremo equamente sul territorio per riqualificare, ampliare e mettere in sicurezza le scuole che lo necessitano. È evidente che un lavoro attento verrà posto sulla manutenzione dei vecchi edifici che sono quelli che mettono in luce le maggiori problematiche. Nei primi mesi del 2019 metteremo in piedi un masterplan per capire dove e come investire”.

Sul piano delle risorse economiche, come detto, la fetta di risorse a disposizione più ingente è quella legata al Piano di adeguamento sismico e di ricostruzione per un importo complessivo di 44,7 milioni di euro, di cui 16,4 milioni relativi all’Ordinanza commissariale n. 33/2017 e 28,3 milioni relativi all’ordinanza n. 56/2018.

Gli interventi previsti sono: Nuovo Polo scolastico di Norcia e nuova sede comprensoriale della Viabilità della Provincia di Perugia; Nuovo Polo scolastico di Cascia. Adeguamento sismico/nuova costruzione di nuovo plesso scolastico a Spoleto in luogo degli edifici sede storica del liceo scientifico A. Volta e dell’Istituto Magistrale Elladio. Interventi di adeguamento sismico/nuova costruzione dei plessi principali ospitanti il Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno. Miglioramento sismico della sede storica dell’Istituto di Istruzione Superiore Pieralli di Perugia. Adeguamento sismico dell’edificio sede dell’Istituto B. Pascal di Perugia. Adeguamento sismico/nuova costruzione dei laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta di Piscille, Perugia. Adeguamento Sismico/nuova costruzione di edificio per l’Istituto di Istruzione Superiore Franchetti/Salviani di Città di Castello. Miglioramento sismico dell’edificio sede del Convitto presso l’Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli di Todi.