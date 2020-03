Scuole chiuse per l'emergenza coronavirus, per gli autobus in vigore l'orario non scolastico

Fino al 15 marzo, sono ripristinati gli orari non scolastici degli autobus. Lo rende noto Busitalia, spiegando che la modifica "come stabilito dalla Regione dell’Umbria e dagli Enti affidanti i servizi, in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche, su tutti i servizi di trasporto in Umbria" sarà in vigore dal 9 al 15 marzo. "Conseguentemente tutte le corse con cadenza scolastica non saranno effettuate".

L'azienda invita, per ulteriori informazioni, a consultare il sito www.fsbusitalia.it, "le paline di fermata o contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Perugia e Terni ai numeri 075 9637637 e 0744 492703".