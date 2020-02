"Scuole chiuse a Perugia", fake news con un post del 2018 del Tgr Rai dell'Umbria: "Denunciato alla polizia postale"

Un vecchio post del Tgr dell'Umbria del 2018, che annunciava le scuole chiuse a Perugia per neve, rilanciato nella giornata di domenica, in concomitanza con il coronavirus. "Qualcuno ha ripreso nostro post del 2018 per la neve dove si dava notizia della chiusura delle scuole in Umbria rimettendolo in circolazione come se fosse oggi - scrivono i giornalisti del tg su Facebook - . Abbiamo denunciato il fatto alla polizia postale ed il responsabile passerà un guaio per procurato allarme sociale. E chiaramente è rintracciabile come tutte le cose che avvengono su Facebook".

E ancora: "Scuole regolarmente aperte - si legge in un altro post Facebook dei giornalisti del Tgr dell'Umbria - . Di fronte a numerose segnalazioni ribadiamo: le scuole sono ovviamente aperte a Perugia. Qualche idiota prendendo e copiando un post del 2018 sulla neve, copiando il nostro marchio, ha fatto girare su Facebook la fake news delle scuole chiuse. Ovviamente non abbiamo mai messo post simili e la cosa sarà segnalata alla polizia postale che lo rintraccerà".