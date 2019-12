Istruzione, 34,4 milioni per costruire e adeguare gli edifici scolastici: interventi in 67 sedi in tutta l'Umbria

In arrivo 34.4 milioni di euro per l'edilizia scolastica. L'assessorato all'Istruzione e la Cassa depositi e prestiti hanno stipulato l'accordo per un prestito necessario a finanziare gli interventi di costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà degli enti locali adibiti all’istruzione scolastica.

Lo ha annunciato l’assessore Paola Agabiti. “Con la firma di questa mattina in assessorato – ha detto Agabiti - prosegue il programma di finanziamento per l’edilizia scolastica in Umbria 2018-2020. Le risorse a disposizione ci permetteranno di realizzare opere finalizzate a migliorare sicurezza, agibilità e adeguamento sismico in 67 edifici scolastici di diverso ordine e grado ubicati nelle province di Perugia e di Terni. Il programma di interventi permetterà all’Umbria di fare un ulteriore passo avanti oltre che, come detto, nella messa in sicurezza, anche in termini di sostenibilità ed efficientamento energetico, aspetti che concorrono alla qualità didattica ed al miglioramento del benessere di studenti, educatori, e di tutto il personale opera nelle scuole. Prosegue dunque il forte impegno della Regione Umbria sul fronte della qualità e della funzionalità delle strutture scolastiche”.

L’accordo rientra nell’ambito del Programma di edilizia scolastica 2018-2020 e a seguito della stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, che coordina il piano e monitorerà l’utilizzo dei fondi, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa.