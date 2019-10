Perugina, il Mastro Cioccolatiere Farinelli lancia i Macarons di Halloween: ecco come farli a casa

In occasione di Halloween il Maestro Cioccolatiere della Scuola Cioccolato Perugina, Alberto Farinelli ha decorato dei particolarissimi macarons al cioccolato riproducendo gli elementi tipici della Notte delle streghe. È cosi che pipistrelli, fantasmini e ragnetti diventano i protagonisti dell’ultima creazione dei Maestri che, alla bontà del cioccolato, hanno aggiunto la fantasia che tanto diverte i bambini e rende speciali i momenti in famiglia.

VIDEO - ECCO COME FARLI, E COME VENGONO SE BEN FATTI

I Macarons di Halloween oltre che raffigurare simpatiche mostruose figure sono in formato lecca-lecca, per rendere ancora più divertente il tour di tutti quei bambini che faranno capolino alle porte del proprio vicinato. In casa invece, ogni mamma potrà disporre i Macarons versione lollipop in vasetti, per decorare cucina e sala da pranzo a tema e offrirli la sera del 31 a tutti i commensali riuniti.

ECCO COME FARLI: INGREDIENTI E PROCEDIMENTO

Macarons al Cioccolato

Ingredienti:

 125 g Farina di Mandorle

 125 g Zucchero a velo vanigliato

 30 g Perugina Cacao Amaro in polvere

 55 g albume

 125 g Zucchero semolato

 30 g Acqua

 45 g albume

Procedimento preparazione Macarons:

1. In una pentola versate i 30 g di acqua poi i 125 g di zucchero semolato, accendete il

fornello e fate cuocere fino a 121° C senza mescolare.

2. Mentre lo zucchero arriva a temperatura, con la frusta elettrica montare a neve i 45 g di

albume, appena pronto versate lentamente la miscela zucchero-acqua sugli albumi

montati, continuate a montare per qualche minuto fino ad ottenere una meringa bella

sostenuta, lasciate intiepidire.

3. In una ciotola capiente setacciate insieme il cacao Perugina, la farina di mandorle e lo

zucchero a velo, aggiungete i restanti 55 g di albume e mescolate bene il tutto con una

spatola fino ad ottenere un composto omogeneo.

4. Aggiungete la meringa a più riprese al composto (in 3 volte), mescolate energicamente le

due masse con una spatola di silicone, così da ottenere un impasto liquido che formi un

nastro quando cola.

5. Trasferite tutto in una sac a poche con bocchetta liscia da 10 mm.

6. Prendete la teglia del forno, ricopritela con carta da forno e con la sac a poche fate dei

dischetti di 3 cm di diametro distanziandoli l’uno dall’altro per evitare che si attacchino

durante la cottura.

7. Lasciate i dischetti a temperatura ambiente per 10-15 minuti, la superficie si deve seccare,

non deve risultare appiccicosa.

8. Infornate in forno ventilato a 160°-170° per circa 12 minuti.

Macarons Bianchi o colorati

Ingredienti:

 125 g Farina di Mandorle

 125 g Zucchero a velo vanigliato

 45 g albume

 Colorante naturale liposolubile QB

 135 g Zucchero semolato

 30 g Acqua

 45 g albume

Procedimento preparazione Macarons:

1. In una pentola versate i 30 g di acqua poi i 125 g di zucchero semolato, accendete il

fornello e fate cuocere fino a 118° C senza mescolare.

2. Mentre lo zucchero arriva a temperatura, con la frusta elettrica montare a neve i 45 g di

albume, appena pronto versate lentamente la miscela zucchero-acqua sugli albumi

montati, continuate a montare per qualche minuto fino ad ottenere una meringa bella

sostenuta, lasciate intiepidire.

3. In una ciotola capiente setacciate insieme la farina di mandorle e lo zucchero a velo,

aggiungete i restanti 45 g di albume e mescolate bene il tutto con una spatola fino ad

ottenere un composto omogeneo. Per un macacarons colorato aggiungete il colorante

naturale e mescolate di nuovo molto bene.

4. Aggiungete la meringa a più riprese al composto ( in 3 volte), mescolate energicamente le

due masse con una spatola di silicone, così da ottenere un impasto liquido che formi un

nastro quando cola.

5. Trasferite tutto in una sac a poche con bocchetta liscia da 10 mm.

6. Prendete la teglia del forno, ricopritela con carta da forno e con la sac a poche fate dei

dischetti di 3 cm di diametro distanziandoli l’uno dall’altro per evitare che si attacchino

durante la cottura.

7. Lasciate i dischetti a temperatura ambiente per 10-15 minuti, la superficie si deve seccare,

non deve risultare appiccicosa.

8. Infornate in forno ventilato a 120°-130° per circa 15-18 minuti.

Ganache fondente per unire i Macarons

 200 g panna

 300 g Perugina GranBlocco Fondente Extra 50%

 20 g Burro

Procedimento per ganache:

1. In una pentola portate a bollore la panna.

2. togliete dal fornello e aggiungete il cioccolato Perugina precedentemente sminuzzato

mescolate bene fino a completo scioglimento del cioccolato

3. aggiungete il burro, tenuto a temperatura ambiente

4. lasciate raffreddare.

Composizione Macarons

Quando i dischetti saranno cotti e raffreddati, mettete in una sac a poche la ganache , mettete una piccola quantità di ganache sulla parte piatta del dischetto e sovrapponete un altro dischetto schiacciando leggermente, ripetete l’operazione con tutti i dischetti.

Consigli del maestro

Gli ultimi minuti controllate bene come stanno cuocendo: i macarons non devono assolutamente creparsi, né dorarsi troppo. I tempi di cottura possono variare di qualche minuto in base al forno che state utilizzando, il colore che vedrete da “crudo” rimarrà anche da “cotto”.