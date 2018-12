Per non dimenticare: la scuola media di Olmo sarà intitolata a due fratelli eroi perugini

Sarà intitolata alla memoria di due fratelli – eroi perugini, la scuola media di Olmo che per l’occasione ha organizzato una cerimonia in programma giovedì 20 dicembre alle 11.30, in via Trasimeno ovest.

La scuola verrà intitolata con una targa commemorativa, alla memoria dei perugini F.lli Pellas (Leopoldo e Demetrio rispettivamente Medaglia D’Oro e D’Argento), alla presenza delle Autorità civili e militari, degli studenti e delle loro famiglie. Per allietare il giorno di festa sarà presente la Banda militare dei Granatieri di Sardegna che si esibirà in un breve concerto.