Scuola, boom di iscrizioni ai liceo, ma in testa rimane il "Volta"

Volta, Alessi, Bruno, Galilei, Pieralli, Mariotti, Capitini, Cavour-Marconi-Pascal e Di Betto. È questa la classifica degli istituti superiori in base alle iscrizioni (seppur parziali come riporta Il Messagero Umbria oggi) che si sono chiuse a fine gennaio.

L'istituto Volta rimane saldamente in testa con 444 nuovi alunni che hanno scelto la scuola di Piscille (con grossi problemi di spazio dove sistemare oltre 1500 alunni e quasi 300 docenti, oltre al personale amministrativo).

Leggero calo per lo Scientifico Alessi con 305 preferenze (anche per questo istituto ci sono problemi di spazio con la sede di via D'Andreotto che non basta più), mentre il Galilei (ancora sotto la gestione del dirigente Coccia, a capo anche del Volta) con 282 scelte conferma una costante in crescita.

Più 4 per cento per il classico Mariotti con 221 iscritti e al Pieralli con 240 iscrizioni si conferma il buon andamento degli anni passati.

Il Giordano Bruno avrà 290 alunni nelle prime classi, il Capitini 220, il Cavour-Marconi-Pascal 101 e il liceo Di Betto 80.