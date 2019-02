L'omaggio a Donato Fezzuoglio, la scuola adotta l'albero della legalità: "Crescere insieme alla cultura delle regole"

L’Istituto comprensivo Perugia 5 in via Chiusi, intitolato alla memoria dell’appuntato Donato Fezzuoglio, ha adottato un albero della legalità. Questa mattina la cerimonia di piantumazione a cura del Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali.

La vice preside Monia Fabi, nel dare il benvenuto a tutti i presenti a nome dell’istituto scolastico, ha sottolineato che la collaborazione in atto con l'Arma dei carabinieri prosegue ormai da tre anni ed è un motivo di pregio ed orgoglio per l’Istituto comprensivo Perugia 5, tanto più che al centro del progetto c'è un tema fondamentale come la legalità.

Quanto detto dalla vice preside è stato confermato dal presidente dell’Anc, sezione di Perugia, Massimo Iazzolino il quale ha ribadito che l’obiettivo dell’associazione e dell’Arma è di contribuire a trasmettere nei giovani valori quali il rispetto delle regole e delle leggi, ma anche far capire che le forze dell’ordine sono sempre a fianco dei cittadini.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Perugia, ha partecipato all’incontro l’assessore Dramane Wagué il quale, in apertura, ha riferito che in questi 5 anni di legislatura Comune, Arma dei Carabinieri ed Anc hanno lavorato a stretto contatto per seminare nei ragazzi la cultura della legalità e del rispetto delle regole.

L’obiettivo di questo progetto è far crescere i ragazzi con principi sani nel pieno rispetto l’uno dell’altro. L’albero piantato oggi, dunque, diventa metafora della vita: come crescerà lui nel giardino della scuola, allo stesso modo giorno dopo giorno gli alunni diventeranno adulti e cittadini di domani. L’auspicio è che lo facciano portando nelle menti e nei cuori il ricordo del sacrificio di Donato Fezzuoglio, morto in servizio per difendere la legalità.

A chiudere l’incontro, il comandante provinciale di Perugia dei carabinieri, colonnello Giovanni Fabi. Quest’ultimo ha auspicato che i ragazzi presenti possano nel corso della loro vita ricordare l’evento odierno guardando l’albero crescere. Sarà un modo per ricordare il lavoro fatto sul tema della legalità, un valore che Donato Fezzuoglio ha onorato per tutto l’arco della sua vita, compiendo alla fine l’estremo sacrificio della vita per il bene della collettività.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Cultura della Legalità” 2018/2019, realizzato dalla Sezione di Perugia dell'Associazione Nazionale Carabinieri, insieme all’Arma territoriale, al Comune e all’Istituto Comprensivo Perugia 5, che prevede incontri e visite riservate agli alunni della scuola al fine di stimolare una riflessione sul tema della Legalità.

Il progetto, nato nel 2017, ha previsto, tra le varie attività, anche l’intitolazione alla Medaglia d’oro al valor militare Donato Fezzuoglio dell’edificio scolastico di via Chiusi, nonché della rotatoria adiacente e del monumento posto al centro della stessa. Tutto ciò a seguito di un percorso formativo finalizzato alla formazione del futuro cittadino. Personale in congedo e in servizio effettivo hanno contribuito a far conoscere e sviluppare i principi propri dell’Arma quali: il senso della legalità, il rispetto della legge, delle regole di convivenza, dell’altruismo e del sacrificio estremo come quello di Donato Fezzuoglio.

Visto il successo, la condivisione e la partecipazione attiva al progetto da parte degli alunni, che hanno dato segni evidenti di crescita e di maggiore consapevolezza civica, il dirigente scolastico e il corpo docente hanno accolto con molto entusiasmo la proposta formulata da dall'Anc e dalla vedova Emanuela Becchetti Fezzuoglio, di istituire delle borse di studio, che saranno finanziate dalla stessa.Questo pomeriggio, alle 17, nella sala Rossa di palazzo dei Priori, la presentazione dell'iniziativa per il 2019.

Il 30 maggio, il Comune di Perugia onorerà la memoria di Donato Fezzuoglio con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento intitolato allo stesso e con la cerimonia di consegna delle borse di studio agli alunni distintisi.