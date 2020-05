Scuola, con la pubblicazione dell'organico dei docenti si va verso "classi pollaio"

I posti comuni dell’organico triennale per l’Umbria sono 9.598, con un decremento per i tecnici di laboratorio di 9 unità e di 3 per docenti laureati, con un incremento di 5 posti in base al Milleproroghe.

Nel sostegno i posti in Umbria sono 1.296, di cui 94 dal potenziamento, con un incremento di 21 unità.

Il limite massimo di posti per quanto riguarda l’adeguamento alle situazioni di fatto scende da 346 a 325 (-21 posti).

I posti di potenziamento salgono a 962 (+7 rispetto all’anno precedente).

A fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e in vista della riapertura delle scuole a settembre, si è parlato di didattica a distanza, di lezioni in presenza solo per metà classe (con inversione la settimana successiva), è stato consigliato di ridurre il numero di alunni per classe tra 15 e 20 (cosa che comporterebbe l’assunzione di un numero maggiore di docenti per far fronte all’aumento delle classi). Siccome il ministero assumerà docenti solo tramite concorso (a rimpiazzare i professori che vanno in pensione), i numeri non cambiano: stessi docenti, stesso numero di classi, stessa quota di alunni in aula.

Ministero e Uffici scolastici regionali continuano ad utilizzare i parametri di formazione delle classi degli anni precedenti, quindi con classi da almeno 25 alunni.

In Umbria ci sono 116.528 alunni e 5.767 classi, con una media di 20,2 studenti per classe. Nella scuola per l’infanzia ci sono 17.044 bambini in 579 sezioni con una media di 29,4 bambini per classe. Nella primaria i ragazzi sono 36.362 distribuiti in 2.027 sezioni (media di 17,9 alunni). La secondaria di primo grado, registra 24.158 alunni in 1.139 sezioni, con una media di 21,2 alunni). Le superiori sono frequentate da 38.964 studenti in 1.844 sezioni, con una media per classe di 21,1 alunni. In molti istituti, però, la media oscilla tra i 23 e il 27 alunni per classe.