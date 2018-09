La Ciabatti resta a Porta Pesa, Wagué: "Mai voluto spostarla, è un punto di riferimento"

Resta dov'è. E non si sposta. L'assessore comunale Wagué pianta qualche paletto per la Ciabatti. "La giunta Romizi non intende seguire in alcun modo l’impostazione politica della passata Amministrazione, soprattutto per ciò che concerne ipotesi surreali di spostamento della scuola Ciabatti dall’attuale sede". E ancora: "L’obiettivo di questa Amministrazione, fin dall’inizio del mandato, è stato quello di dare assoluta priorità alla cura degli immobili scolastici, con l’obiettivo di rendere i luoghi in cui nostri figli vanno a studiare sicuri, adeguati ed accoglienti. Su questo abbiamo investito importanti risorse economiche e continueremo ad investirne ancora rispettando il piano di interventi presentato dal sindaco alla città".

La scuola Ciabatti, spiega l'assessore, "è stata, è e rimarrà un fondamentale punto di riferimento, a livello educativo, per la cittadinanza non solo di Perugia, ma anche per le famiglie provenienti da altri comuni limitrofi. L’Amministrazione Romizi – continua Wagué – da quando si insediata ha cercato di rispondere alle esigenze di tutte le scuole perugine eseguendo lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, rinnovando, in certi casi, alcuni plessi in maniera pressoché integrale".

Ancora l'assessore della giunta Romizi: "L’Amministrazione ha cercato di rendere il plesso scolastico accessibile a tutti; non a caso proprio nell’estate del 2016 la scuola è stata oggetto, per la prima volta nella storia, di un significativo intervento di riqualificazione che ha riguardato, tra le altre cose, anche l’apposizione di un “servo-scala” che permette il superamento dei gradini tra l’ascensore e la palestra, per garantire l’accesso ai portatori di handicap. Proprio in questi giorni con grande soddisfazione possiamo annunciare che tra le scuole finanziate dal bando regionale c’è anche la Ciabatti che, dunque, potrà in questo modo essere rinnovata completamente".

Conclusione: "Di concerto con le famiglie, i residenti, gli studenti, le associazioni, i commercianti e le Istituzioni scolastiche, questa Amministrazione non ha alcuna intenzione di spostare la Ciabatti dalla sua attuale e storica sede”.