Lunedì speciale per i 325 studenti della Carducci-Purgotti: si torna in classe

Un lunedì speciale per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado Carducci - Purgotti. Lunedì 3 febbraio rientreranno nelle nuove aule. Come spiega il Comune di Perugia "saranno 14 le aule occupate dai 325 studenti, che potranno usufruire anche dei laboratori, la palestra e le aule multimediali, inaugurate la scorsa settimana dopo i lavori finanziati con i fondi per la ricostruzione post sisma 2016".

"Questa scuola è un esempio di buona amministrazione e di collaborazione tra istituzioni e cittadini, che spero si possa ritrovare anche in altre scuole alla cui riqualificazione metteremo mano a breve”. Parole del sindaco Andrea Romizi nel giorno dell'inaugurazione dopo i lavori di costruzione finanziati dal commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016, Piero Farabollini, per un importo complessivo di oltre 5 milioni e mezzo di euro, gestiti in collaborazione con il Comune di Perugia e la Regione dell’Umbria.

La nuova scuola è stata progettata per ospitare 12 aule per un totale di circa 300 alunni. Accanto ad esse vi saranno anche 8 laboratori didattici, 2 aule per le attività didattiche di sostegno,1 aula multimediale e informatica, 1 aula dei professori e 1 sala riunioni, uffici per la gestione didattica e per il servizio amministrativo, tecnico e ausiliario. Prevista anche una sala lettura (biblioteca), blocchi bagni insegnanti, studenti e diversamente abili con tutte le dotazioni di legge, depositi/archivi, una palestra con gli spogliatoi per studenti e insegnanti più un locale per le visite mediche e la terrazza ‘verde’ completano il sistema di orti urbani integrati nella volumetria architettonica.