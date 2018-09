"Siate curiosi e aperti e affrontate le sfide con coraggio". Il saluto del sindaco Romizi ai piccoli alunni delle scuole

Ritorno sui banchi per i bambini e i ragazzi di Perugia. Con la giornata di oggi, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado hanno infatti ripreso le lezioni. Il sindaco Andrea Romizi con l’occasione ha voluto portare il suo saluto ai piccoli alunni della scuola primaria Leone Antolini e alla secondaria di primo grado Maria Bonaparte Valentini di Ponte Valleceppi. Ad accoglierlo, insieme ai ragazzi, la dirigente scolastica Franca Rossi e l’intero corpo docente, nonché il personale non docente.

Il Sindaco ha lodato lo spirito di coesione di cui -ha sottolineato- beneficiano sicuramente i ragazzi. “In un momento complesso come questo attuale -ha detto- è importante il supporto che i cittadini danno all’amministrazione. Il nostro impegno è quello di rendere le scuole non solo più belle, ma soprattutto più sicure e fruibili.”

Quindi, rivolgendosi direttamente ai piccoli alunni, li ha invitati ad essere curiosi e aperti e ad affrontare le sfide con coraggio. “Su questi banchi state mettendo le basi per il vostro futuro -ha detto Romizi- fate tesoro di questa esperienza che, anche se adesso non ne siete, forse così consapevoli, vi segnerà. Voi adesso avete il mondo davanti e potete scegliere e ciò ha un fascino incredibile, abbiate lo sguardo aperto verso ciò che vi circonda, per capire meglio voi stessi e gli altri e contribuire alla vita della vostra comunità, ciascuno come può.”

Anche l’assessore alle Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e all’Edilizia Scolastica Dramane Waguè, è andato in visita sia oggi che nei giorni scorsi in numerose scuole del territorio per fare agli allievi gli auguri dell’amministrazione per un buon anno scolastico. A tutti gli studenti l’assessore ha ribadito che dovranno essere orgogliosi del patrimonio culturale che acquisiranno in questi anni di scuola, “perché -ha evidenziato- l’educazione è il passaporto per la vita.”

Agli alunni delle medie di Ponte San Giovanni, i cui genitori quest’estate si sono rimboccati le maniche per tinteggiare le aule, l’assessore ha tenuto a spiegare l’importanza del gesto compiuto dai loro genitori quale esempio di senso civico ed ha chiesto che essi stessi si impegnino a mantenere il decoro delle aule per il resto dell’anno scolastico, con tanto di premio finale per quelle classi che avranno saputo rispettare di più il luogo di studio e di apprendimento.

Molte le scuole visitate anche dal presidente del Consiglio comunale Leonardo Varasano che, nella giornata di lunedì, si è recato presso gli istituti di Montebello, Pila e via Chiusi, mentre, questa mattina, ha incontrato i ragazzi della primaria di Santa Lucia, della primaria Valentini di Elce e della secondaria Vinci-Colombo di Elce.

Ai bambini della primaria Varasano ha rammentato l’importanza del Grifo, simbolo della città di Perugia, stampato non a caso sul lato sinistro del grembiule, per evidenziare il legame col cuore: “un simbolo – ha detto – importante per sentirci parte di qualcosa, ossia la nostra città, la nostra comunità”.

“L’impegno che mettete oggi nello studio, ricordate, lo ritroverete per sempre nel vostro bagaglio”. Riprendendo le parole del sindaco, il presidente ha invitato i bambini ad utilizzare le nuove tecnologie, ma con prudenza e parsimonia, mantenendo nel contempo forte il contatto con i materiali tipici delle scuole elementari, ossia la carta, le matite, la colla di cui si devono sentire gli odori e la consistenza.