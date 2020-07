Perugia, scooter rubato in via XX Settembre. L'appello del proprietario

L'appello social per ritrovare lo scooter rubato a Perugia: "Tra venerdi e domenica notte - scrive Francesco su Facebook - mi è stato rubato lo scooter, un F12 malaguti spectrum cc. 50 in via xx settembre altezza Santa Giuliana. Il motorino ha scarsissimo valore economico ma un grande valore affettivo per me, soprattutto è stato un affidabilissimo compagno di viaggio nel periodo del lockdown per la consegna della spesa solidale".

E ancora: "Chiedo a tutti contatti perugini di farmi sapere se lo trovano parcheggiato da qualche parte, ha degli specchietti trashissimi giallo fluo. Grazie a tutti per la ricondivisione della notizia".