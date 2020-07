Palazzo dei Priori, la verve animalista della consigliera Bistocchi: "Salvate lo scoiattolo grigio"

Lo scoiattoli grigio, orginario del nord America, è una minaccia per la biodiversità europea e, in particolare, per Pian di Massiano, ma la campagna di uccisioni è barbarica. Si può condensare così il senso dell'interrogazione a risposta orale a firma della consigliera del Partito democratico Sarah Bistocchi che vorrebbe far cambiare idea al Comune di Perugia, passando dalla "cattura ed uccisione degli scoiattoli grigi" alla rimozione attraverso la "sterilizzazione", come prevede anche il progetto europeo "Life+ biodiversità U-Savereds".

Lo scoiattolo grigio nordamericano, o scoiattolo grigio orientale per distinguerlo dalla specie occidentale, è presente anche in Umbria dai primi anni 2000. Dal 2016 sono stati uccisi 470 esemplari di scoiattolo grigio a Perugia, in linea con il progetto europeo Life+ U-Savereds diretto alla "conservazione dello scoiattolo comune europeo in Umbria e della biodiversità negli ecosistemi degli Appennini".

Tra le azioni del progetto rientrano "la cattura e l'eradicazione da parte dell'uomo delle popolazioni invasive di scoiattoli grigi in conformità alle leggi sul benessere degli animali". La procedura per la rimozione prevede: trappole con cibo per attrarre gli scoiattoli grigi, che poi vengono infilati in tubi dove viene immessa anidride carbonica che, prima fa addormentare gli animali, e poi li uccide. Il progetto prevede anche la rimozione "indiretta", cioè una piccola parte degli scoiattoli catturati, più fortunati, verrà sterilizzata e reimmessa nei parchi.

La consigliera Sarah Bistocchi chiede al sindaco e alla giunta di relazione sul piano "al fine di risolvere la problematica in oggetto e di salvaguardare la vita dello scoiattolo rosso senza sacrificare quella dello scoiattolo grigio" anche perché a Pian di Massiano, "all'interno del Percorso Verde, area frequentata anche da numerose famiglie, nella zona dei giochi per bambini e in altre zone, come intorno al cedro dietro il bar, sono state piazzate le gabbie-trappola per gli scoiattoli grigi che, dopo la cattura, verranno uccisi".