Scatta lo sciopero della Polizia Municipale di Perugia: garantiti solo i servizi essenziali

I vigili urbani incrociano le braccia. Domani, martedì 22 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale della Polizia Municipale di Perugia, che interesserà le prime due ore di ogni turno.

Secondo quanto spiegato dal Comune di Perugia "verranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali consistenti in una pattuglia per il rilievo dei sinistri stradali, solo con lesioni, una pattuglia per l’esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori, la vigilanza della Casa Comunale e il servizio presso la Centrale Operativa". Per il resto, sciopero.