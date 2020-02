"Dirigenza assente": monta la protesta tra studenti, genitori e docenti del liceo Alessi

Protestano gli studenti del liceo scientifico Alessi di Perugia. Si lamentano anche i genitori e due vice presidi si dimettono dall’incarico.

Acque agitate al liceo scientifico Alessi per la neo dirigente Laura Paladino contestata dagli studenti e dai genitori; non tutti, logicamente, ma almeno quelli che hanno fatto sentire la loro voce e che domani mattina sciopereranno e manifesteranno davanti alla scuola all’apertura.

I motivi della protesta? La scarsa presenza a scuola della dirigente (dicono impegnata con un altro incarico in una università romana), la carente organizzazione di attività extrascolastiche e progetti (direttive per le gite, prima del Coronavirus, date in forte ritardo, la settimana stessa della partenza il pagamento delle quote, ad esempio), le informazioni non corrette in occasione dell’Open day.

Tutte contestazioni che Perugia Today riporta dopo aver sentito chi si è fatto portatore delle stesse, in attesa della replica della dirigente.

Notizia di quest’oggi, infine, le dimissioni di due vice presidi. Domattina la protesta organizzata dagli studenti del liceo e supportata dalla Rete degli studenti medi.