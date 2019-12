Scherma e solidarietà, per ogni stoccata di Andrea Santarelli un euro da Umbriagroup per la Croce Bianca di Foligno

Sport senza barriere e confini. Un valore da prendere come esempio, come mezzo per favorire la socializzazione, aiutando nella concentrazione e nella determinazione, contribuendo a lottare per il superamento dei propri limiti. Un assunto che Umbragroup porta avanti da tempo e che si concretizza nell'iniziativa promossa insieme ad Andrea Santarelli, il campione folignate di scherma, che prende il nome di “Una stoccata per l'UbriMa”. Per ogni stoccata messa a segno dall'atleta nella sua stagione, l’azienda ha devoluto 1 euro in beneficenza. E in particolare per sostenere l’Associazione “Pubblica Assistenza Croce Bianca” di Foligno con un contributo che per sostenere sostituzione e ammodernamento di mezzi fondamentali per il pronto soccorso, come le ambulanze.

“Sono molto felice di sostenere questa iniziativa insieme ad Umbragroup – afferma Andrea Santarelli - Devolvere in beneficenza 1euro per ogni mia stoccata è sempre e comunque una motivazione in più quando si scende in pedana contro un avversario. Quest’anno, abbiamo scelto di aiutare la Croce Bianca nell’acquisto di un’ambulanza, ma spero che potremo essere d’aiuto anche a molte altre realtà della nostra Umbria”.

“Anche noi - sostiene l’amministratore delegato dell'azienda, Antonio Baldaccini - siamo orgogliosi di questa donazione a favore di chi, gratuitamente, assicura alla cittadinanza il trasporto sanitario. Si tratta di un piccolo gesto, ma è concreto ed è rivolto a chi quotidianamente scende in campo per aiutare persone in difficoltà, a volte lottando contro il tempo. Mi auguro che anche altre aziende possano unirsi a noi per contribuire a questa causa: tanti piccoli gesti, insieme, possono portare al raggiungimento di un traguardo”.