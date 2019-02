INVIATO CITTADINO Via Santa Lucia, una vergogna fra scalini spezzati e una distesa di guano

Via Santa Lucia, una vergogna fra scalini spezzati e una distesa di guano. La stradina è costituita da un tratto iniziale in pendenza e da una serie di scalette che mettono in comunicazione via Baglioni con via Oberdan. Al suo imbocco c’è la chiesa omonima, detta anche di Colle Landone. È sempre chiusa, ma la si può visitare il 13 dicembre, in occasione della ricorrenza della santa protettrice della vista.

In antico qui si trovavano collegi e ospizi. Maria Rita Zappelli (nel suo impareggiabile “Caro Viario”) nomina anche una fabbrica di minestra e ricorda che “vi era una vendita di ghiaccio, tranne il venerdì e il sabato, quando si vendeva alla pesceria”. È il caso di ricordare che l’antico nome dell’attuale via Oberdan era, appunto, quello di via della Pesceria, attività documentata anche da un architrave con un pesce scolpito. Ma veniva anche chiamata via dell’Ospedale, presenza documentata dal trigramma vicino all’ingresso dell’attuale Umbrò.

Questa via Santa Lucia è in una condizione inaccettabile. Le deiezioni di piccioni la insudiciano, specie nella parte adiacente ai muri, sulla sinistra a scendere. Tanto che non ci si può nemmeno sostenere al corrimano, costantemente imbrattato di feci. Un guano diffuso, che si potrebbe evitare ponendo dei dissuasori contro i piccioni. O, alimentandoli – come suggerisce qualcuno – con mangimi sterilizzanti.

Lo stato degli scalini è deplorevole. Tanto che è facile mettere un piede in fallo e, con la notevole pendenza della scalinata, farsi veramente male. Urge intervenire.