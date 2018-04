INVIATO CITTADINO Immondizia di ogni genere gettata lungo il Belvedere più luminoso di Perugia

Prome, addio. Il belvedere più luminoso di Perugia è ridotto all’ecce homo. Colpa degli sciagurati che gettano, sulla piazza e su quelle splendide scalette, immondizia di ogni genere. Se, in lingua perugina, stare “n proma” (dal latino prominentia) vale “sul ciglio di/in pericolo di caduta”, qui siamo già precipitati tanto in basso che di più non si può.

La piazzetta poggia sui contrafforti dell’antica fortezza dell’abate Monmaggiore. Ma le panchine sono malridotte, per terra uno strato di bicchieri di plastica. E sacchi di immondezze non ritirati. Scendere quelle scalette significa avvicinarsi alla più preziosa e intatta testimonianza del mondo etrusco. Ma… camminando su uno strato di sporcizie.

E meno male che i ragazzi dell’Orto del Sole hanno bonificato, con l’aiuto del Comune, quei terrazzamenti sopra via Pinturicchio che un tempo ospitavano orti, frutteti e tante piante di rosmarino: da cui il nome di via del Ramerino, che non ha niente a che vedere col rame, ma ricorda i fitti cespugli di quella pianta odorosa.Prima c’erano elettrodomestici dismessi e immondezze, mentre ora è un orto-giardino splendido e curato.

Di fianco all’ex chiesetta di S. Angelo della Pace, sede dell’antica Accademia del Disegno (antenata dell’Accademia di Belle Arti) iniziano le tre rampe delle scalette, in parte poggiate sul muro etrusco. Qui c’è di tutto un po’. Ci si chiede: ma nei giorni festivi nessuno pulisce? Ieri (25 aprile) ci passavano dei turisti che scansavano quelle schifezze: un tappeto di bicchieri. A riprova del fatto che a Perugia si beve di brutto. Come si pulisce piazza Grande, si potrebbe dare una strisciata anche qui. O no? Scrive Gianluca Papalini, noto residente di Porta Sole: “Basta maltrattare il Centro Storico, basta comportamenti da selvaggi. Maggiori controlli e maggior decoro”. Impossibile dargli torto.