INVIATO CITTADINO Come ti stupisco i perugini con la Gastronomia Urbana per lo Sbaracco

In Corso Vannucci per lo Sbaracco… come ti stupisco i perugini con la Gastronomia Urbana. Da stamattina e fino a domani, novità nella distribuzione del cibo nell’acropoli. Il Regina di cuori, locale di via della Luna con tavolini al corso, propone un’anteprima di una tipologia di lavoro e somministrazione di alimenti che cambia. Non più solo locale al chiuso, ma anche un innovativo street-food, a bordo di un mezzo attrezzato.

Ma, diversamente dal cibo di strada, il nome “Gastronomia Urbana” lascia prevedere qualcosa di non ancora visto fra i travertini della Vetusta. Verranno proposte sfiziosità innovative, accompagnate da birre e bollicine di aziende del nostro territorio.

Simone, il titolare, mantiene per ora la bocca chiusa. Dovranno invece tenerla ben aperta quanti decideranno di abbinare degustazioni e acquisti dell’ultima fetta di saldi invernali.