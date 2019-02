Super sconti in centro storico, a Perugia torna Sbaracco: le date

Super sconti in centro storico. E’ prevista per lunedì prossimo, 18 febbraio, alle ore 10,30 nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori la presentazione della prossima edizione dello Sbaracco, Festa del piccolo commercio, che si terrà in centro storico a Perugia venerdì 22 e sabato 23 febbraio prossimo.

All’incontro parteciperanno l’assessore al Commercio, Artigianato e Mobilità del comune di Perugia Cristiana Casaioli, il Presidente del Consorzio Perugia in Centro Sergio Mercuri.