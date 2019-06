Sara Tommasi è incinta, la nuova vita dell'attrice umbra: presto sarà mamma

Sara Tommasi in dolce attesa… ce lo confida l’attrice ed event manager Debora Cattoni, l’amica del cuore che le sta vicina con costante affetto. Rimossi i fantasmi e gli errori del passato, la Tommasi è ormai rientrata a passo deciso nel mondo dell’espressione artistica. Abbiamo recentemente parlato della nuova veste di dj con cui si presenta al pubblico, raccogliendo motivato successo, in diversi luoghi dello Stivale, a far capo dalla natia città dell’acciaio.

La notizia della maternità ha suscitato curiosità e seminato una scia di affetto fra gli ammiratori e gli amici. In special modo nelle persone che l’hanno affiancata nel percorso di un recuperato equilibrio, andato di pari passo col suo rilancio professionale.

In primis con la famiglia e con la fida sodale Debora Cattoni, tutta presa dall’evento in memoria di Ferruccio Lamborghini. Ma non tanto da trascurare attenzione e affetto per l’amica del cuore.

Dalle Terme dei Papi, dove si trovavano per una vacanza rigenerante, è partito come un fuoco d’artificio il messaggio di vita e di gioia della condizione di gravidanza.

Il rapporto col suo Angelo, imprenditore di successo, si è così ulteriormente rafforzato, alla luce della nuova vita che darà più forte significato alla loro unione. Da qui l’idea che Angelo e Sara potrebbero salire all’altare addirittura nel corso della prossima estate. Forse proprio in quel di Narni. Anche se, per ora, siamo alle ipotesi.

Intanto è cominciato lo shopping per il guardaroba del nascituro, il cui sesso è top secret.

Sara non rinuncia al lavoro, anche se intende evitare stress e pressione eccessiva. Tanta è la passione per l’impegno lavorativo, grazie al quale la Tommasi ha recuperato gioia di vivere e prospettive. Fra pochi giorni (esattamente il 9 giugno) la diva narnese sarà a Gallipoli per dare il via, con l’attrice e manager Debora Cattoni, ad un’estate che si prevede veramente speciale.