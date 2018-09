Sara Tommasi sposa il suo Angelo, matrimonio vip in Umbria per l'attrice

L’attrice ternana Sara Tommasi si sposerà a Todi col suo Angelo, imprenditore legato al mondo delle acque minerali. Damigella d’onore sarà l’amica assisiate Debora Cattoni.

È questa una notizia che Debora ci passa in esclusiva, data la nostra costante attenzione verso le sue interessanti vicende artistiche e imprenditoriali.

L’evento nuziale si consumerà nel 2019, in data ancora da stabilire. Certo è, invece, che i futuri coniugi hanno scelto un luogo fortemente evocativo e gradito ad entrambi: si tratta del Relais Todini che appresterà un menù tutto orientato alla tipica tradizione umbra.

Sara – dopo esperienze che l’hanno portata in contesti sbagliati – pare essersi lasciata alle spalle i momenti difficili, grazie anche all’aiuto della famiglia e dei pochi amici sinceri e disinteressati.

Intanto ha ripreso in mano libri e competenze acquisite nel corso di laurea in Economia alla Bocconi, presso la quale si è addottorata con il massimo dei voti. Senza affidarsi a personaggi discussi, ha deciso di gestire in proprio l’immagine e le attività imprenditoriali. E il disturbo bipolare dal quale era affetta è in fase di concreto superamento. Uno dei campi nei quali opera la Tommasi è quello di promoter di alcuni marchi, brand e attività commerciali di sicuro prestigio. Affiancata dagli affettuosi consigli dell’amica Debora, che l’ha sostenuta quando tutti sembravano voltargli le spalle.