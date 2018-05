"Sara Tommasi combatte col bipolarismo, ma si sta curando per uscirne", ce lo svela l'amica Debora Cattoni

Sara Tommasi, la bella attrice ternana, da anni combatte con una patologia seria come il bipolarismo. Un disturbo probabilmente acuito da una vita disordinata che le ha fatto attraversare percorsi di tossicodipendenze e conseguenti vicissitudini nel mondo dell’hard, insieme a tanta altra negatività.

Racconta la sua (e nostra) amica Debora Cattoni. “Già intorno ai 25 anni, Sara ha manifestato i primi sintomi allarmanti. Poi è uscita la malattia conclamata”.

“Eppure – aggiunge Debora – Sara aveva prospettive di carriera sul piano della comunicazione, dello spettacolo e della preparazione culturale: i suoi studi alla Bocconi le aprivano posibilità interessanti”

Ma cosa è accaduto?

“Sara si è ritrovata spesso in stato confusionale, ricoverata, sottoposta a trattamenti sanitari energici e coattivi” (Sant'Andrea e Villa Santa Maria di Roma, alla clinica Le Betulle di Como, al Santa Maria di Terni, ndr).

“Ma la famiglia e gli amici veri si sono adoperati per riportarla su una strada di salute fisica e mentale con tanta affettuosa pazienza. In specie la mamma Cinzia le è stata accanto più di altri”.

“Invece, altri cosiddetti “amici” – aggiunge Debora – anziché aiutarla, hanno peggiorato la situazione, con un cinismo e una voracità inaccettabili”.

È vero, Debora, che tu le stai particolarmente vicina?

“Oltre all’affetto che non è mai vento meno, sto aiutando Sara a scrivere una biografia in cui si darà conto di certi snodi esistenziali ignoti ai più. Sarà utile a ristabilire la verità, ma anche a far sentire Sara come una persona normale, bisognosa di affetto e solidarietà”.