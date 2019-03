Sara Tommasi ha cambiato vita: "Sogno un amore vero, di quelli antichi, e un reality come Pechino Express"

La bella e discussa Sara Tommasi ha veramente cambiato vita dopo gli eccessi, le cattive compagnie e il debuto nel mondo del porno? Sembra proprio di sì come Perugia Today e Terni Today hanno testimoniato in questi ultimi mesi dove la showgirl made in Umbria è tornata a vivere nel ternano ed ha debuttato in una radio locale insieme all’amica e manager Debora Cattoni. Che sia cambiato lo dimostrano le due ultime estarnazioni sia professionali. Sebbene Sara sogna il ritorno nei reality predilige quelli di viagio, dove si deve mettere in gioco, no a quelli solo chiacchiere e tette al vento.

Sara e Debora hanno lanciato un vero e proprio appello: “Prendeteci per la prossima edizione di Pechino Express! Una trasmissione bellissima, che permette di viaggiare molto e mettersi alla prova, con persone interessanti”. Si tratta di nuovo format, Pechino Express, l’advenure-game in cui i concorrenti, famosi e non, si sfidano lungo un percorso di circa 8mila chilometri per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe durante il quale devono superare delle prove. Un nuovo tassello di un percorso durante il quale Sara vorrebbe definitivamente superare i problemi e gli scandali del passato.

In attesa della chiamata per Pechino Express, Sara cerca anche l’amore: “Aspetto l’uomo che mi corteggi - dice - e per conquistarmi deve farmi dei bei regali. Voglio un amore come quello di Colazione da Tiffany“. Qualcosa sta cambiando.