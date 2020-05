Luoghi del cuore Fai, c'è anche un antichissimo santuario umbro: ecco come votare

Il Santuario della Madonna della Valle si trova a 520 metri di altezza all’interno di un bosco di querce e castagni, nel territorio di Bevagna ed ha origini antichissime: è stato eretto nel 1212 da Napoleone III figlio del conte Rinaldo I di Antignano. Il santuario, meta anche di numerosi pellegrinaggi, è stato inserito nella decima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano).

Ogni cittadino che desideri valorizzare e ‘prendersi cura’ dell’antichissimo Santuario ha tempo fino al 15 dicembre per votare con semplice clic.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il voto in questa edizione verrà dato principalmente online, con una semplice registrazione si potrà procedere alla votazione di più luoghi. Non c'è un limite al numero di voti che si possono dare, ma per ogni sito si può votare una volta sola. “Come Amministrazione comunale – commenta il sindaco Annarita Falsacappa - stiamo espletando la gara per l'assegnazione dell'appalto e quindi per procedere con i lavori di ristrutturazione del Santuario. Chiunque voglia partecipare all'iniziativa, persone di qualsiasi età, anche minorenni, possono farlo. L'obiettivo è quello di riuscire ad avere un bel risultato, superando le 2 mila preferenze, per accedere al contributo del Fai. L'adesione ai Luoghi del cuore ci consentirà comunque di promuovere il Santuario a cui tutti noi siamo particolarmente legati”.