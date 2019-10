Celebrazione dei santi e commemorazione dei defunti, gli impegni del cardinale Gualtiero Bassetti

A Perugia la solennità di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti vedono, come è consuetudine, il cardinale Gualtiero Bassetti far visita al Cimitero monumentale nel pomeriggio del 1 novembre. Il presule presiederà la celebrazione eucaristica delle ore 15.30 nella chiesa esterna di Santa Maria delle Grazie in Monterone, al cui termine impartirà la benedizione per tutti i fedeli defunti.

Sabato 2 novembre, alle ore 18, nella cattedrale di San Lorenzo, il cardinale Bassetti celebrerà la s. messa in ricordo dei suoi predecessori defunti. A seguire il presule si raccoglierà in preghiera nella cripta degli arcivescovi, luogo sottostante il complesso della cattedrale visitabile anche dai fedeli che lo desiderano.

Perugia: Due significativi concerti pro-Malawi e in ricordo del Venerabile Vittorio Trancanelli

Il primo fine settimana di novembre, caratterizzato dalle solennità di Ognissanti e dei Defunti, vedrà a Perugia due significativi concerti dominica 3.

Il primo, alle ore 17, nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, promosso dall’associazione diocesana “Amici del Malawi Onlus” a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale avviati da diversi anni con la Diocesi di Zomba (Malawi) in campo socio-sanitario, alimentare, scolastico ed educativo-formativo. Il concerto è intitolato “Emozioni in musica tra natura e poesia” ed è generosamente donato dal Corpo Bandistico “Lo Smeraldo” di Pietrafitta (Pg), che da anni ha fatto di questo appuntamento un impegno inderogabile.

L’altro concerto, in programma alle ore 20.30 nella cattedrale di San Lorenzo, è organizzato dalla Postulazione della Causa di Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Vittorio Trancanelli (1944-1998) unitamente alla Archidiocesi, che quest'anno vedrà l'impegno del noto tenore fra Alessandro Brustenghi (unico religioso al mondo ad aver sottoscritto qualche anno fa un contratto discografico con la casa Musicale inglese DECCA, la stessa dei Beatles) e del soprano Sarah Piccioni. Entrambi perugini, daranno vita ad uno spettacolo unico accompagnati dalla Umbria Ensemble, famosa per aver tenuto concerti in tutta Italia ed in vari Paesi europei. I due solisti hanno accettato con entusiasmo di potersi esibire in questo concerto in ricordo del Venerabile Vittorio Trancanelli e sarà la prima volta per entrambi nella cattedrale perugina.