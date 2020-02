Sanremo, dopo Achille Lauro anche Benigni scatena la polemica. 'Libero': "Monologo già fatto in Umbria"

Dopo Achille Lauro, ispiratosi alla spoliazione di San Francesco nella sua “Me ne frego” durante la serata inaugurale del 70° Festival di Sanremo, ieri (giovedì 6 febbraio 2020) è toccato a Roberto Benigni scatenare le polemiche. L'attore e regista, premio Oscar nel 1999 con 'La vita è bella”, ha messo infatti il 'Cantico dei cantici' al centro del suo monologo sul palco dell'Ariston. Una performance che ha emozionato molti, colpiti dal modo in cui Benigni ha parlato di amore libero e anche di sesso citando le sacre scritture, ma ha scatenato anche polemiche per la lunga durata (circa 40 minuti) e per il cachet (300mila euro).

TESTO RICILATO? - "È la canzone più bella del mondo: è il Cantico dei cantici ed è nella Bibbia. È la canzone più bella mai scritta nella storia dell'umanità, 2400 anni fa. E non è mai stata cantata in televisione", ha detto l'artista toscano contestato però oggi da 'Libero'. “Anno di grazia 2006, per la precisione era il 14 febbraio – si legge sul sito del quotidiano fondato da Vittorio Feltri -. E su Sat200, emittente all'epoca del digitale terrestre e passata in chiaro al canale 818 di Sky (oltre che da numerose emittenti locali) venne trasmesso un recital di Benigni. Cosa declamava? Presto detto: il Cantico dei cantici. Certo, erano le riprese di una performance al Teatro Verdi di Terni. Ma di fatto era lo stesso monologo riproposto a Sanremo. Insomma, in tv il cantico ci era già arrivato. Ma soprattutto il dubbio è che Benigni abbia proposto a tutta Italia un "riciclone" da 300mila euro”.