Ospedale di Foligno, al via la Fase 3 con la ripresa delle attività specialistiche e l'abbattimento delle liste d'attesa

L’ospedale di Foligno si prepara alla fase 3 con la piena ripartenza di tutte le attività, puntando all'abbattimento delle liste di attesa, ma “senza abbassare la guardia e nel pieno rispetto delle norme anticontagio”.

"Continueremo ad investire in sicurezza - ha dichiarato il commissario straordinario dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino - per un progressivo ritorno alla normalità fornendo la massima tutela e sicurezza ai pazienti e agli operatori sanitari nella convinzione che questo territorio avrà migliori e più appropriate risposte assistenziali ai bisogni di salute della popolazione".

L'ospedale di Foligno è stato parzialmente dedicato all'assistenza di pazienti positivi al Coronavirus, gestendo “con grande efficacia ed efficienza la difficile situazione garantendo a tutti i pazienti risposte di qualità, con la piena funzionalità dei servizi di pronto soccorso e di emergenza e delle attività chirurgiche in urgenza” ha detto ancora il commissario.

L’impegno contro il Coronavirus ha portato ad un calo “fisiologico, ma contenuto, comunque in linea con le altre strutture ospedaliere regionali, delle prestazioni erogate a causa della circolazione dell'infezione”. Grazie al prezioso lavoro del personale sanitario, il “San Giovanni Battista” ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta al virus continuando ad assicurare a tutti i pazienti cure ed assistenza appropriate ed adeguate.

All’incontro presso la sala Alesini dell'ospedale di Foligno hanno partecipato il direttore sanitario Camillo Giammartino, il direttore amministrativo Davina Boco, il direttore medico del presidio ospedaliero Luca Sapori, alcuni direttori di struttura complessa del "San GIovanni Battista" e del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini accompagnato da Tiziana Filena, presidente della terza commissione consiliare del Comune di Foligno che si occupa di sanità e servizi sociali.

Rapporto Ospedale Foligno-2

