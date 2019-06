Sanità in Umbria, ancora investimenti e soldi: altri 33 milioni di euro

Ancora investimenti per la sanità dell'Umbria. L'accordo tra la Regione Umbria e il Ministero della Salute porta con sé nuovi fondi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico-

L'accordo, spiega una nota di Palazzo Donini, "comprende 41 interventi, per un totale di 33.126.377,92 euro, di cui 8 già precedentemente approvati dalla Giunta regionale, 32 interventi per i quali la Giunta, nella seduta del 4 giugno scorso, ha approvato la rispettiva richiesta di ammissione a finanziamento da presentare al Ministero della Salute e, per un ulteriore intervento, è stato disposto di procedere a formulare al Ministero stesso richiesta di proroga di 180 giorni".



E ancora: "L'Accordo integrativo contiene interventi per un totale di 33.126.377,92 euro, così ripartito: 30.567.975,13 quota statale ex art.20, legge n.67/88, 1.608.840,80 di quota regionale e 949.561,99 di quota aziendale e permetterà di impegnare tutti i finanziamenti, pari a 83.747.877,06 euro, assegnati alla Regione Umbria con le delibere C.I.P.E. nn. 97 e 98 del 18/12/2008".