Nuovi commissari per le Aziende sanitarie, in carica fino a 60 giorni dopo l'insediamento della nuova Giunta e obiettivi precisi

Nuovi commissari per le Aziende sanitarie umbre, da nominare a stretto giro e con un mandato a tempo determinato. Quello necessario ad allineare "la durata dell’incarico con il termine della legislatura e dunque i nuovi commissari resteranno in carica fino ai 60 giorni successivi all’insediamento della nuova Giunta, così come previsto dalla Legge".

Lo ha reso noto il presidente Fabio Paparelli che ha spiegato come "insieme alla nomina però indicheremo anche gli obiettivi che dovranno essere perseguiti in questi mesi di attività, primo tra tutti la prosecuzione dell’integrazione di servizi tra le strutture territoriali e le Aziende ospedaliere”.