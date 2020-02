San Valentino, da Napoli il bacio-sfogliatella che osa sfidare il mitico Bacio Perugina

Alla vigilia di San Valentino, patrono degli innamorati che verrà celebrato come tutti gli anni il 14 febbraio (dopodomani), arriva dal Sud la sfida a uno dei simboli di questa festa, il Bacio Perugina. A lanciare il guanto al tradizionale ciocolatino umbro, prodotto a Perugia e tra i 'marchi' di punta della multinazionale Nestlè, è il pasticciere napoletano Vincenzo Ferrieri che lancia i suoi 'Baci di Sfoglia'. Dopo aver innovato la sfogliatella, sposandola con il babà nella versione 'sfogliacampanella', l'obiettivo suo e dell'azienda partenopea 'SfogliateLab' è ora quello di rivisitare il Bacio in chiave partenopea 'deformarndone' l'inconfondibile sagoma in una versione 'riccia' e 'frolla'. Da capire se anche lui accompagnerà la sua creatura con bigliettini e frasi dedicate all'amore, nel frattempo sale l'attesa per una sfida che vedrà gli innamorati e i golosi come giudici...