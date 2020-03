Nuove aperture, a San Mariano arriva Lievito: "Pizza di altissimo livello da gustare con cocktail e bollicine"

Nuove aperture. Venerdì 6 marzo, via Buozzi 26, dalle 19 in poi, a San Mariano di Corciano, apre i battenti Lievito – Pizza, Cocktail, Bollicine.

L’idea ora diventata realtà di Simone Tesorini, giovane imprenditore perugino, che, spiega una nota, "vuole proporre il piacere di riscoprire la pizza secondo un nuovo canone di gusto con impasti particolari accompagnati da condimenti di altissimo livello qualitativo". La particolarità di Lievito "è l’abbinamento pizza/cocktail o bollicina, ogni pizza sarà accompagnata da una specifica proposta di bevanda".

"Gli impasti, con maturazione da 48 a 72 ore, sono di due tipi, uno tradizionale basato su farina tipo 1 con germe di grano pregiato definito nobilgrano, l’altro multigrain composto da una miscela di cereali - spiega il titolare - . Le pizze proposte vedono, accanto ad una linea tradizionale (margherita, bufala, 4 formaggi, vegana) con prodotti DOP, delle speciali che uniscono diverse eccellenze territoriali, come la porchetta umbra, le alici di Cetara, la mortadella bolognese, la stracciata di burrata campana o il pesto ligure. Accanto alle pizze una selezionata offerta di taglieri con salumi, formaggi, composte e fritture tutto fatto interamente a mano come supplì, mozzarella in carrozza e verdure di stagione. Per finire un ensable di dolci ricercati e gustosi".