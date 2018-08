San Marco, la denuncia del Pd: "Strada Santa Lucia è un colabrodo, il Comune deve intervenire subito"

"E’ arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, effettuando la manutenzione di Strada Santa Lucia, promessa ormai da più di un anno dal Comune". La denuncia arriva dal Circolo Pd di San Marco e Santa Lucia e chiama in causa Palazzo dei Priori e l'assessore Calabrese: “La strada è estremamente rovinata e, data la sua particolare pendenza e l’elevato numero di vetture che la attraversano, risulta particolarmente pericolosa”.



Il Circolo Pd, con il segretario Francesco Zuccherini, chiede all'assessore Calabrese "di farsi carico degli interventi in questa strada, ormai non più rinviabili, prima dell’inizio delle attività della Scuola e dell’Università".



E ancora: “In questa zona –spiega il segretario– sorgono molte strutture di interesse pubblico, una scuola dell’infanzia, una scuola primaria, oltre all’Università degli Studi di Perugia con la Facoltà di Ingegneria, senza dimenticare la Spagnoli, simbolo di questo quartiere e storica azienda perugina. Sarebbe importante che il Comune intervenisse per effettuare la manutenzione della strada prima dell’inizio dell’anno scolastico e di quello accademico, per migliorare la viabilità di questa importante strada, per i tanti cittadini che la attraversano quotidianamente e per quelli che vi risiedono”.

E poi c'è la questione delle forazze e del rischio allagamenti: "Chiediamo anche maggiore attenzione alla pulizia delle forazze in questa zona, come in altre della città. La totale assenza di manutenzione ha portato non pochi problemi, con allagamenti di garage e di strade, come accaduto in Via Duranti".