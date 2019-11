Comune di Perugia, via libera alla bretella di San Marco: approvato il progetto definitivo

Si può cominciare. La giunta Romizi ha approvato, su proposta dell’assessore Otello Numerini, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo tracciato stradale di collegamento con il terminal bus di San Marco, nell’area compresa tra la nuova rotatoria “Coletti” ed il palazzetto dello sport, predisposto in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di strada che collegherà direttamente strada San Marco-Cenerente con il nuovo nodo terminal bus e da questo, mediante la rotatoria, con strada Perugia-San Marco, liberando da significativi volumi di traffico il tratto di strada confluente con l’incrocio di via dell’Acquario, porta d’ingresso all’abitato di San Marco. La nuova viabilità permetterà di bypassare tutto il traffico veicolare di attraversamento da e verso Cenerente, permettendo l’accesso a San Marco lungo la stessa via dell’Acquario in maniera più selettiva e sicura.

L’importo previsto per l’intervento, inserito nel piano delle opere pubbliche dell’ente relativo per l’annualità 2019, è pari a 538mila euro.

“Si tratta – è il commento dell’assessore Otello Numerini – di un intervento utile per superare i problemi legati alla sicurezza dell’attuale “storico” tracciato stradale, in particolare all’altezza dell’intersezione con via dell’Acquario e della successiva curva “a gomito”, spesso teatro di incidenti. L’opera consentirà di rendere più fluido il traffico veicolare dell’area, riservando il vecchio percorso ad un uso misto veicolare/pedonale”.