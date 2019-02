San Feliciano, fiamme nell'ex campeggio Porto Cervo: vigili del fuoco sul posto

In fiamme l'area dell'ex campeggio Porto Cervo di San Feliciano. Il rogo sta interessndo una porzione di vegetazione nei pressi della darsena turistica. Al lavoro i vigili del fuoco.

Il campeggio, da qualche tempo non più attivo, è stato messo in vendita. Indagini in corso sull'accaduto per risalire alle cause dell'incendio che lascerebbe più di un dubbio sulla sua origine.