San Costanzo: dalla Luminaria alla degustazione del torcolo e la grande fiera, tutto il programma

Martedì 29 gennaio si celebra San Costanzo uno dei Santi Patroni della Città di Perugia. Per l’occasione il Comune di Perugia, in collaborazione con la Diocesi di Perugia-Città della Pieve, Confcommercio, Confartigianato e Cna ed Associazione Italiana Sommelier, ha organizzato una serie di eventi in programma lunedì 28 e martedì 29 gennaio.

Lunedì 28 tradizionale appuntamento con la rievocazione della Luminaria medievale. La partenza è prevista per le 17 da palazzo dei Priori con corteo per le vie del centro storico per arrivare alla chiesa di San Costanzo. Presiede S.Em. il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve. Al corteo partecipano i Rioni di Perugia 1416. Alle 18 a San Costanzo primi vespri solenni ed offerta del cero e dei doni da parte del Sindaco di Perugia Andrea Romizi, con la partecipazione della Corale della Polizia Municipale di Perugia.

Martedì 29 gennaio alle ore 8, 10 e 11.30 sono in programma le Sante Messe presso la chiesa di San Costanzo. Dalle 8 alle 20 invece in Borgo XX giugno andrà in scena il consueto appuntamento con la Fiera Grande di San Costanzo.

Alle 12 in Corso Vannucci spazio alla degustazione del torcolo di San Costanzo, aperta a tutta la cittadinanza ed offerta in collaborazione con Cna, Confartigianato, Confcommercio ed Associazione Italiana Sommelier.

Alle 18 presso la Cattedrale di San Lorenzo solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti con la partecipazione dei Vescovi umbri e delle autorità.