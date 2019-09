Cucciolo di capriolo incastrato in una recinzione, salvato dai vigili del fuoco. E' successo nel pomeriggio di giovedì 26 settembre lungo la Flaminia, all'altezza del chilometro 186. Il cucciolo era rimastro incastrato, così sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana che sono riusciti a liberarlo. Salvato e consegnato agli operatori specializzati per le cure. E tutto è finito per il meglio.