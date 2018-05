Sei una donna sopra i 35 anni di età? Ecco 48 ore di analisi e screening gratuiti a 360 gradi

Arriva in Umbria, a Spoleto, l’iniziativa “Prevenzione Possibile. La salute al femminile”, che offrirà a tutte le donne oltre i 35 anni, per due giorni, consulti medici e screening gratuiti per la misurazione del rischio cardiovascolare e della densità ossea, a bordo di un ambulatorio mobile. Il 7 e 8 maggio l’ambulatorio mobile farà tappa a Spoleto, in Piazza della Vittoria, dalle ore 9.00 alle ore 18. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione e invitarle a cambiare alcune cattive abitudini, dannose per la loro salute.

Le donne umbre sono più sedentarie dei loro corregionali uomini (40% vs. 37,3% ). Il 28,6% soffre di obesità e il 36,2% è in sovrappeso. Consumano più alcol rispetto alla media nazionale e il 23,1% di esse fuma, soprattutto nella fascia di età 55-64 anni, con una media di 17,2 sigarette al giorno. Il 32% delle donne umbre soffre di ipertensione ed il 18% è in una condizione di rischio.L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di SIPREC (Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), FEDERFARMA (Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia), Federfarma-Sunifar ed il contributo incondizionato di Mylan.