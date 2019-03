Giornata mondiale del rene, le iniziative dell'Afas per la salute e la prevenzione

Il 14 marzo si celebra la Giornata del rene, con medici nefrologi, infermieri e dietisti della Aziende sanitarie Asl territoriali dell’Umbria che incontreranno la cittadinanza nella galleria antistante la Farmacia n. 8 dell’Emisfero per fornire informazioni e consigli per la salute e la prevenzione delle malattie nefrologiche.

I medici e i professionisti della salute resteranno a disposizione dalle ore 9 alle ore 18 per la misurazione della pressione arteriosa, dell’indice di massa corporea e per fornire utili suggerimenti per un salutare stile di vita.

“Ancor prima che con le terapie farmacologiche – dichiarano il presidente di Afas Virgilio Puletti e il direttore generale Raimondo Cerquiglini – è attraverso la prevenzione che si gioca la partita più importante in tema di salute. Se è vero che oggi le tecniche di intervento e cura in caso di malattie renali anche gravi sono molto avanzate e la qualità della vita per i pazienti che ne soffrono è, di conseguenza, molto migliorata, avere le giuste informazioni – ricordano i vertici di Afas – per condurre un corretto e sano stile di vita resta fondamentale. Avvalendosi dell’esperienza e dell’impegno delle associazioni che operano nel territorio, Afas si impegna costantemente a divulgare tali informazioni, mettendo a disposizione gratuitamente i propri spazi per raggiungere il più alto numero di utenti”.