Allarme salmonella, il Ministero della Salute richiama lotto di salame

Rischio microbiologico: lotto di salame della “Macelleria Perucchetti Giuseppe & C Sns” richiamato dal Ministero della Salute. L'avviso per il richiamto del lotto B03-10-19 è apparso il 20 dicembre sul sito del Ministero della Salute. L'avviso dell'azienda, invece, è datato 29 novembre. Il motivo del richiamo è per salmonella.

Il prodotto, si legge sempre sul sito del Ministero, è venduto in confezioni da 400-500 grammi. Ai consumatori viene consigliato di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato.