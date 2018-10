INVIATO CITTADINO Ai Notari un nuovo convegno sulle scie chimiche, ma il Comune chiede l'affitto

A volte ritornano. Ai Notari un nuovo convegno sulle scie chimiche. Ma stavolta il Comune non patrocina. Anzi. Chiede il conquibus per il noleggio della sala. “Hanno preteso il pagamento di 550 euro, più un deposito a garanzia di ben 800”, dichiara seccato un attivista che combatte contro il cosiddetto “Nuovo Ordine Mondiale”. Sistema organico che, a suo dire, spargerebbe sulla Terra una coltre di prodotti venefici, a tutto vantaggio del suo predominio assoluto sugli uomini e sulle cose.

“Inquinano, aiutano la trasmissione di messaggi subliminali: ossia quelli che ci condizionano più fortemente perché li recepiamo inconsapevolmente”. Obietto: “Ha letto il libro di Varasano e Alessandro Campi sul complottismo?”. Silenzio. “Diversi presidenti della Repubblica [omissis…] hanno apertamente dichiarato che occorre accettare un ordine mondiale”. Prosegue convinto.

“Ma non sarà la globalizzazione dell’economia? Il prevalere del neoliberismo? O la multinazionale delle chiacchiere, come diciamo noi di PerugiaToday?”, prova ad azzardare l’Inviato Cittadino. “Macché! Vada a leggersi i libri e le riviste specializzate in tema”, osserva uno di quelli che si autodefiniscono Truthers (ossia ‘cercatori di verità’)” e cita la posizione del “filosofo” Diego Fusaro, che abbiamo sentito tuonare contro il “turbocapitalismo” o “progetti mondialisti”, l’“élite finanziaria”, e di cui non ricordiamo altro tranne le furibonde liti con Sgarbi o Mughini.

Sta di fatto che stamattina, poco prima delle 12, in pieno convegno, ai Notari c’erano solo quattro gatti. Ma non è con la quantità che si misura la qualità. A seguire un’intervista sulle “prove” di come le scie abbiano influenzato un campo in zona Prepo.