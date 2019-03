Made in Umbria, il Sagrantino dell'ex sindaco conquista il palato della star Jack Nicholson

Colpo grosso di Valentino e Valentini, ex sindaco ed attuale imprenditore del vino, che è riuscito ad immortale il suo nettare - una bottiglia di Sagrantino - insieme ad una delle più grandi star di Hollywood: l'unico joker inarrivabile, ovvero Jack Nicholson. L'attore e l'imprenditore del vino hanno poi usufruito di tale vimo, Jack Nicholson è un grande amante dei prodotti made in italy e in particolare del vino. Il sagrantino aperto per il convinio è della cantina Bocale di Montefalco che ha mosso in chiave moderna i primi passi nel 2002 anche se a casa Valentini l'arte del vino è stata sempre ben apprezzata e ben portata avanti anche se per uso familiare.

L'attore americano ha bevuto una delle annate più premiate, quella del 2013 che ha conquista il titolo di migliore vino del mese di giugno 2018 su DiWineTaste. Siun vino di carattere e personalità, nel quale si esprime pienamente l’anima dei vini rossi di questo prestigioso territorio vitivinicolo dell’Umbria. Un vino non per tutti perchè sa sprigionare ogni elemento al massimo, riempendo la bocca perun lungo periodo di sapori unici.