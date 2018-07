Rubinetti a secco a Perugia, oltre trenta vie senza acqua per otto ore: ecco dove

Ancora lavori di Umbra Acque nel comune di Perugia. Sono oltre trenta le vie che, a causa di lavori programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, resteranno senza acqua. I lavori sono in programma dalle ore 22:00 di giovedi 5 alle ore 06:00 di venerdì 6 luglio.

In queste otto ore verrà interrotta l'erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Perugia: Via Cortonese e vie adiacenti; Via Tosca; Via Berenice; Via Magno Magnini; Via Gallenga; Via Guerriero Guerra; Via Briganti; Via Tilli; Via del Tabacchificio; Via Marco Polo; Via Pigafetta; Via San Quirico; Via Monte Malbe; Strada Santa Lucia; Viale dell’ Ingegneria; Via Perari; Via Meazza; Via Spagnoli, Via della Filanda; Via del Ricamo; Via della Tintoria; Via Duranti, Via della Moda; Strada Case Bruciate; Viale del Percorso Verde; Viale Pietro Conti; Piazzale Caduti di Superga; Viale Centova; Via Piaggia di Ferro di Cavallo; Via Pisacane; Via Martiri di Belfiore; Via Fra’ Giovanni da Pian di Carpine, Zona Stadio Curi, palazzetto dello sport e percorso verde; Zona Santa Lucia dalla ferrovia fino a via Duranti.

Nuovi lavori di Umbra Acque, rubinetti a secco a Corciano: la mappa completa delle vie e gli orari

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com. Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l'acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.