La rotatoria di Sant'Erminio intitolata a Domenico Fortunelli

Si è svolta questa mattina a Monteluce la cerimonia di intitolazione della rotatoria nella zona di Sant’Erminio (all’intersezione tra via Eugubina e via San Giuseppe) a Domenico Fortunelli.

Presenti l’assessore Edi Cicchi, il parroco di Monteluce Don Nicola Allevi ed i familiari, parenti ed amici di Domenico Fortunelli.

Medico e docente universitario, Fortunelli è stato anche consigliere regionale nelle file del partito social-democratico. Come ha ricordato il figlio Alessandro fu amante degli scambi culturali in cui credeva molto, soprattutto con i paesi dell’est Europa, tra cui Ungheria e Polonia.

“Era doveroso – ha commentato prima della scopertura della targa l’assessore Edi Cicchi- ricordare una persona come Domenico Fortunelli che ha fatto molto per la città di Perugia in qualità di medico nonché per la comunità umbra come consigliere regionale”.

L’assessore ha sottolineato l’importanza del ricordo dei personaggi illustri, da favorire anche tramite iniziative come quella di oggi: “è giusto – ha sostenuto – che chi ha contributo allo sviluppo ed alla crescita della città e della società possa essere ricordato transitando per una via o, come nel nostro caso, per una rotatoria dove si potrà leggere per sempre il suo nome”.