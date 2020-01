Rischio salmonella nel salame: lotto richiamato dal Ministero della Salute

Rischio salmonella. Il Ministero della Salute richiama un lotto di salame del Salumificio Bertoletti per rischio microbiologico. Il provvedimento, pubblicato dal Ministero sul sito ufficiale il 31 dicembre, riguarda il lotto 251019, con scadenza 20 aprile 2020, per rischio di salmonella. L'avvertenza è di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita.