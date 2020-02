Rischio idregeologico a Piegaro, via ai lavori di manutenzione lungo il Nestore. Peltristo: "Interventi sollecitati da tempo"

Al via i lavori di mantentzione ordinaria lungo il corso del Nestore. "Dalle parole ai fatti", esprime soddisfazione Augusto Peltristo, Capogruppo della Lista Civica Piegaro e vicecommissario della Lega Trasimeno. "Sono iniziati gli interventi come chiedevo io e come sollecitavamo noi della Lista civica" commenta il consigliere comunale.

"Questa è la seconda parte, con la pulizia e manutenzione del Nestore, sia nella zona di Romagnella, nel comune di Piegaro, al confine con Marsciano, sia la zona della vecchia centrale, come si era richiesto - spiega ancora - Erano anni che non venivano fatte manutenzioni. Il nostro gruppo si è interessato da subito alle problematiche riguardo il rischio idrogeologico del Comune di Piegaro. Non avendo avuto né risposte adeguate, né tantomeno soluzioni da parte dell’Amministrazione ci siamo rivolti direttamente alle Istituzioni regionali pressandole".

"Abbiamo preteso – conclude il capogruppo - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per la tutela del nostro territorio e paesaggio per evitare situazioni di emergenza e salvaguardare l’incolumità delle persone".