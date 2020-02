A rischio chiusura lo sportello Unicredit a San Feliciano: "Penalizzerebbe anziani e turisti"

Le voci di una possibile chiusura della filiale Unicredit di San Feliciano si stanno rincorrendo nel paese, mettendo in allarme la comunità. San Feliciano, frazione lacustre del comune di Magione, è infatti meta di turisti e una possibile chiusura della sede della banca Unicredit potrebbe creare disagi non solo a chi viene a far visita al paese, ma anche ai residenti.

Sulla questione è intervenuto anche Daniele Raspati, consigliere residente nella frazione lacustre e presidente del consiglio comunale. “Se venisse confermata questa decisione – afferma in una nota– si tratterebbe dell’ulteriore scelta ai danni dei cittadini rispetto alla quale non resteremo in silenzio. Lo sportello bancario di San Feliciano è essenziale in questa comunità. In primo luogo per le persone più anziane, in genere quelle che ancora hanno un rapporto diretto con gli uffici bancari, che troverebbero difficoltoso doversi spostare verso altri luoghi. Un danno che arrecherebbe anche all’economia locale visto la forte vocazione turistica del nostro borgo”.

“Secondo le indiscrezioni, di ufficiale ancora non abbiamo niente, resterebbe solo un servizio di bancomat esterno per il prelievo di soldi, servizio secondo noi totalmente insufficiente a dare una risposta adeguata alle persone in vacanza”.

“Inoltre – prosegue Raspati – questo lento processo di razionalizzazione ha, piano piano, impoverito le nostre frazioni degli sportelli Unicredit. Ricordo che prima di questa paventata chiusura di San Feliciano, sono state chiuse le sedi di Agello e Sant’Arcangelo con il conseguente rimandare tutto alla sede di Magione centro, con il rischio di problemi di disservizi”. Il consigliere annuncia che, qualora fosse confermata la notizia della chiusura, non resterà in silenzio. “Se necessario si organizzeranno incontri con le associazioni locali e raccolte firme”.